Dopo il no alla Spal e le recenti novità, i Terre di Castelli non si fermano: il progetto riparte con rinnovato entusiasmo nel girone ’A’ di Eccellenza. La collaborazione con la X Martiri ha segnato un momento importante, ma ora l’obiettivo rimane chiaro. A fare il punto sulla situazione è il vice presidente Alessandro Luppi, che sottolinea come il sogno del club non sia affatto cambiato. È il momento di guardare avanti, con determinazione e passione.

Il Terre di Castelli riparte. dal girone ’A’ di Eccellenza. Dopo la partnership della dirigenza guidata dal presidente Ali Aden con il X Martiri per partecipare alla manifestazione d’interesse sulla nuova Spal (Ars et Labor Ferrara), poi assegnata alla cordata argentina guidata da Juan Molinari, in casa oronero è il vice presidente Alessandro Luppi a fare il punto. "Intanto vogliamo dire grazie alla dirigenza della X Martiri – spiega – per la fiducia e la disponibilità, ci siamo adoperati al meglio per portare avanti questa possibilità che era un’occasione da provare a cogliere. Assieme a loro abbiamo già organizzato per il 20 o il 21 agosto un’ amichevole a Castelvetro o Marano per rinsaldare il bel rapporto nato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Il Terre dopo il no per la Spal. Luppi: "Il progetto non cambia»

