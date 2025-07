Guerra in Ucraina le news del 12 luglio | massiccio attacco russo nella notte 2 morti e 20 feriti

Le notizie di oggi sull'Ucraina dipingono un quadro di tensione e resistenza: tra raid notturni, vittime e il sostegno internazionale che si intensifica. La guerra prosegue senza sosta, coinvolgendo tutto il mondo in un fragile equilibrio di diplomazia e conflitto. Rimanete aggiornati con le ultime novità , perché in questo scenario complesso ogni dettaglio conta e può fare la differenza. Le notizie di oggi ci ricordano quanto sia importante seguire con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

Proseguono i massicci attacchi russi sull’Ucraina: nuovi raid nella nott e tra l’11 e il 12 luglio con droni e missili, e ci sono stati 2 morti e 20 feriti. I bombardamenti di Mosca restano intensi, all’indomani della seconda giornata della ‘Ukraine Recovery Conference’ a Roma e dell’annuncio del presidente americano Donald Trump che gli Usa invieranno armi a Kiev tramite la NATO. Ecco tutte le notizie di oggi, sabato, in diretta. Le notizie live sulla guerra in Ucraina Segui qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Ucraina. Notizie ufficiali, sviluppi militari e diplomatici, reazioni internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it