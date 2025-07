Oasis il ritorno a Manchester e la foto del secolo dei figli di Noel e Liam

Dopo 16 anni, gli Oasis tornano a Manchester, regalando ai fan un momento indimenticabile: la reunion di famiglia tra Noel, Liam e i loro figli, immortalata in una foto storica ad Heaton Park. Un’immagine che va oltre la musica, unendo generazioni in un abbraccio collettivo. E a far da cornice, anche Pep Guardiola, simbolo di un legame speciale tra musica e passione. Questa foto del secolo segna un nuovo capitolo nel cuore dei fan e della città .

A 16 anni dall’ultima volta, Noel e Liam Gallagher sono saliti su un palco della loro cittĂ , ad Heaton Park. E c’erano pure i figli (Gene, Lennon, Anais, Donovan e Sonny), piĂą uniti che mai: lo scatto - con Pep Guardiola - racconta la reunion di famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oasis, il ritorno a Manchester e «la foto del secolo» dei figli di Noel e Liam

In questa notizia si parla di: figli - noel - liam - oasis

«Non volevo vedere i miei figli litigare». La mamma di Noel e Liam Gallagher è l’artefice della reunion degli Oasis: «Li ho incoraggiati» - Non volevo vedere i miei figli litigare, ma la mamma di Noel e Liam Gallagher ha fatto qualcosa di straordinario.

Guardiola con una maglia retro del City in posa con i figli di Liam e Noel Gallagher. Al concerto degli Oasis a Manchester ci saranno due Pep, uno vero e uno cartonato sul palco Vai su X

Pep Guardiola con i figli di Liam e Noel Gallagher è presente stasera a Heaton Park, Manchester. Gli Oasis si esibiscono di nuovo nella loro città natale dopo 16 anni. Vai su Facebook

I consigli che Noel e Liam Gallagher hanno dato ai loro figli sono davvero (molto) poco rock'n'roll; Oasis, Liam e Noel fanno pace in tour. Ma chi sono i loro figli? Da Anais a Lennon, la nuova generazione di modelli e influencer; Oasis, Liam e Noel fanno pace in tour. Ma chi sono i loro figli? Da Anais a Lennon, la nuova generazione di mo.

Oasis, il ritorno a Manchester e «la foto del secolo» dei figli di Noel e Liam - A 16 anni dall’ultima volta, Noel e Liam Gallagher sono saliti su un palco della loro città, ad Heaton Park. Segnala vanityfair.it

Oasis, Liam e Noel fanno pace in tour. Ma chi sono i loro figli? Da Anais a Lennon, la nuova generazione di modelli e influencer - Il Principality Stadium di Cardiff risuona ancora delle note di “Hello”, “Wonderwall”, e gli altri successi dei mitici fratelli Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, riuniti ... Da msn.com