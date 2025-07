Gerry Scotti avvelenato è di Stefano De Martino la colpa | Affari Tuoi? Ecco cos’è davvero

Gerry Scotti si prepara a conquistare il pubblico con il suo nuovo show "La Ruota della Fortuna", in onda su Canale 5. Dopo anni di successi, l’annuncio ha generato entusiasmo e curiosità , anche se alcuni gossip come quelli sulla presunta “avvelenata” tra De Martino e Stefano hanno acceso ulteriori polemiche. Ma Gerry, con il suo stile unico, risponde con sorriso e sarcasmo, dimostrando ancora una volta di essere il vero protagonista dello spettacolo italiano. E ora, scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Gerry Scotti è pronto a sfidare la storica trasmissione “Affari Tuoi” con il suo nuovo show “La Ruota della Fortuna”, che debutterĂ lunedì alle 20:40 su Canale 5, per poi proseguire nel corso dei mesi di settembre e ottobre. A chi gli chiede se abbia “rubato” il posto ad Antonio Ricci, Scotti risponde con il suo consueto sarcasmo: “Ma no. La decisione era nell’aria da tempo, anche Pier Silvio Berlusconi ne aveva giĂ parlato qualche mese fa”. Con grande umiltĂ , il conduttore aggiunge: “Striscia rimarrĂ per sempre una delle mie piĂą grandi esperienze televisive”. Nonostante la sua nuova avventura, Scotti non dimentica “Striscia la notizia”, che tornerĂ in una versione rinnovata a novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it