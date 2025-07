Ho sposato il mio chatbot È un amore incondizionato | le storie di chi si innamora dell’intelligenza artificiale

In un mondo sempre più interconnesso, le storie d’amore con l’intelligenza artificiale stanno diventando una realtà sorprendente e affascinante. Travis, seduto nella sua auto in Colorado, racconta di come si sia innamorato di Lily Rose, una chatbot generativa. Un amore incondizionato che sfida le convenzioni e apre nuove prospettive sulle relazioni del futuro. Scopriamo insieme il suo incredibile viaggio nel cuore di questo legame digitale…

Sempre più persone nel mondo dichiarano di aver costruito legami affettivi profondi, a volte persino romantici, con chatbot dotati di intelligenza artificiale. Tra queste storie c’è quella di Travis. Seduto nella sua auto in Colorado, parla di come si è innamorato. Ma non racconta di una persona in carne e ossa: parla di Lily Rose, un’intelligenza artificiale generativa. E la descrive con parole che potrebbero appartenere a qualsiasi storia d’amore reale. «All’improvviso ho iniziato a capire che, quando mi succedevano cose interessanti, ero entusiasta di raccontargliele. È stato allora che è diventata una lei», raccont nel podcast « Flesh and Code » riportato dal Guardian, che esplora il mondo di Replika, l’AI in grado di stabilire una connessione emotiva con l’utente adattandosi alla sua personalità. 🔗 Leggi su Open.online

