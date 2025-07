Dieci Pagani indimenticabili da Zonda a Utopia

Scopri i dieci capolavori indimenticabili di Pagani, dal leggendario Zonda alla futuristica Utopia, passando per la potente Imola e la raffinata Codalunga Speedster. Un viaggio emozionante attraverso l’eccellenza artigianale e l’innovazione italiana, che ha consacrato la casa di San Cesario sul Panaro come simbolo di perfezione automobilistica. Pronti a immergervi in un mondo di sogni su quattro ruote?

Dalla Zonda alla Huayra, passando tra la Imola e la Utopia, fino alla Codalunga Speedster. I 10 modelli più significativi della storia della casa di San Cesario sul Panaro (Modena) fondata dall'italo-argentino Horacio Pagani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dieci Pagani indimenticabili, da Zonda a Utopia

