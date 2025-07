Prostituzione in un centro massaggi cinese | 47enne denunciata per sfruttamento

Scandalo nel cuore della città: una donna di 47 anni, gestore di un centro massaggi cinese, è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione. La scoperta ha messo in luce un inquietante sistema di coercizione e abusi, sollevando importanti questioni sulla tutela dei lavoratori e sulla lotta contro il traffico di esseri umani. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di illegalità e sfruttamento che richiede attenzione e interventi decisi.

Denunciata per sfruttamento della prostituzione in un cosiddetto centro massaggi. La donna, una 47enne di nazionalità cinese che gestiva l’attività situata nel centro cittadino, sfruttava la sua dipendente connazionale inducendola a prostituirsi. La situazione di sfruttamento è emersa da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: sfruttamento - centro - prostituzione - massaggi

