Aiutateci è solo un bimbo! Scompare nel nulla era in campeggio con i genitori | ore di terrore in Italia

Un pomeriggio di paure e speranze si è trasformato in ore di angoscia per una comunità ligure. Un bambino di soli 5 anni, scomparso nel nulla durante un campeggio a Latte, sta mettendo alla prova il coraggio di forze dell’ordine, volontari e tecnologie avanzate. Mentre le ricerche continuano senza sosta, la quiete di questa tranquilla località si è improvvisamente interrotta, lasciando tutti con il fiato sospeso e un’unica domanda: dove sarà finito il piccolo?

Ore di apprensione in Liguria: un bambino di 5 anni è scomparso nella serata di ieri da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia. Da quel momento, sono partite ricerche a tappeto che coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari e unità cinofile. Utilizzati anche droni e moderne tecnologie. Da ieri sera, però, nessuna traccia del piccolo. Ecco tutti i dettagli noti. Le ricerche nel campeggio: soccorsi senza sosta e tecnologie in campo. Il piccolo Alain Barnard Ganao, nato a Torino da una famiglia di origine straniera, era in vacanza con madre, padre e fratelli. L’allarme è scattato subito dopo la sua sparizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Aiutateci, è solo un bimbo!”. Scompare nel nulla, era in campeggio con i genitori: ore di terrore in Italia

