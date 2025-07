Gaza stallo nei negoziati | Israele vuole restare non ritirarsi

Il fragile equilibrio a Gaza si sgretola, mentre i negoziati tra Hamas e Israele si arenano. Con Israele deciso a mantenere le truppe sul territorio, il percorso verso un cessate il fuoco sembra sempre più incerto. La speranza di una soluzione duratura si fa strada in un contesto di tensione crescente, lasciando il futuro dei civili e la stabilità della regione appesi a un filo sottile.

«I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Lo hanno riferito all’Afp due fonti palestinesi a conoscenza del dossier. «I negoziati a Doha stanno incontrando una battuta d’arresto e complesse difficoltà a causa dell’insistenza di Israele nel presentare una mappa del ritiro che in realtà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, stallo nei negoziati: “Israele vuole restare, non ritirarsi”

