WWE | Gran debutto di Sol Ruca a SD con una doppia Sol Snatcher ma la vittoria va ad Alexa Bliss

Il mondo del wrestling femminile è in fermento: dopo il brillante debutto di Sol Ruca a SmackDown e la vittoria di Alexa Bliss, l’attesa cresce per il grande evento di domenica notte. L’Evolution, tornato dopo sette anni, promette emozioni straordinarie e incontri storici che coinvolgeranno tutti i roster WWE. Un appuntamento imperdibile che segna un nuovo capitolo di passione, talento e competizione. E tutto questo? È solo l’inizio…

Domenica notte si svolgerà il PLE tutto al femminile Evolution, appuntamento molto importante per la categoria femminile con lo show che verrà riproposto a distanza di 7 anni dal primo che segnò un punto di svolta nello sviluppo e visione del wrestling femminile targato WWE. Lo show coinvolgerà tutti e tre i roster WWE con il match per i titoli di coppia femminili che vedrà impegnati team di Raw, SmackDown e NXT. Oltre alle campionesse Roxanne Perez e Rachel Rodriguez ci saranno da Raw le Kabuki Warriors, da SmackDown la coppia di colleghe e non amiche Alexa Bliss e Charlotte Flair, mentre NXT schiererà la campionessa Speed e Nordamericana Sol Ruca con la sua fedele compagna Zaria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Gran debutto di Sol Ruca a SD con una doppia Sol Snatcher, ma la vittoria va ad Alexa Bliss

