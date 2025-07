Meloni accoglie il guitto Zelensky e gli promette dieci miliardi per la ricostruzione dell' Ucraina | un' altra uscita surreale

Un episodio che lascia sbigottiti e suscita numerosi interrogativi: Giorgia Meloni ha accolto con grandi annunci Zelensky, promettendogli dieci miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina. Un gesto che appare più come una scena surreale che come una politica reale, sollevando dubbi sulla coerenza e le strategie del nostro governo. Ma quali sono veramente le implicazioni di questa passerella? È il momento di analizzare con attenzione i motivi e le conseguenze di questa scelta.

Un'uscita surreale, che merita di essere commentata. Giorgia Meloni ha recentemente accolto in pompa magna a Roma il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington,seno di Hollywood. Non ce ne studiamo affatto, dato che il governo italiano della destra bluette neoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni accoglie il guitto Zelensky e gli promette dieci miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina: un'altra uscita surreale

In questa notizia si parla di: meloni - guitto - zelensky - uscita

L'abbraccio tra Giorgia Meloni e Volodymir Zelensky a Roma alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina Vai su Facebook

Meloni-Zelensky, la bufala della sinistra sulla sparizione delle foto insieme dai social; Netanyahu fa scacco matto al governo italiano: Meloni e Crosetto, improvviso risveglio?; Meloni accoglie Zelensky: Sostegno a 360° all'Ucraina, l'incontro a Palazzo Chigi.

Incontro Zelensky -Meloni: “Altri aiuti, no a Kiev nella Nato” - la ... - Per la premier Meloni e Zelensky più di un’ora di faccia a faccia per allontanare le ombre. Si legge su repubblica.it

Zelensky a Roma oggi: incontro con Meloni, Mattarella e Papa Francesco ... - Zelensky al Papa: "La pace sia ucraina, non abbiamo bisogno di mediatori". Segnala repubblica.it