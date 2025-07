Salerno | protocollo d' intesa tra Comune e Questura per i richiedenti protezione internazionale

Un passo importante per la nostra città: lunedì 14 luglio alle 11.30, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, si firmerà un protocollo d'intesa tra il Comune di Salerno, la Questura e ARCI Salerno, volto a rafforzare il supporto ai richiedenti protezione internazionale. Questa iniziativa testimonia l’impegno condiviso di istituzioni e associazioni nel promuovere un'integrazione più efficace e umana. Un impegno che segna un nuovo capitolo nel nostro senso di comunità.

E' in programma per lunedì 14 luglio, alle ore 11.30, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, verrà siglato un protocollo di intesa tra la Questura di Salerno, il Comune di Salerno e l'ARCI Salerno. Interverranno: il Questore Giancarlo Conticchio, il sindaco Vincenzo Napoli e la presidente.

