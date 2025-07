Finale Mondiale Club 2025 | le probabili formazioni di Psg-Chelsea e dove vederla

Preparati a vivere un weekend da sogno: il 13 luglio 2025, alle 21, il MetLife Stadium di New York ospiterà la finalissima del Mondiale Club 2025, dove PSG e Chelsea si sfideranno per conquistare il titolo più ambito del calcio mondiale. Ma chi entrerà in campo? E dove poter seguire questa epica battaglia tra europei e anglosassoni? Scopriamo insieme le probabili formazioni e tutti i dettagli su come non perdere nemmeno un minuto di questa grande sfida.

La finale del Mondiale Club 2025 mette di fronte i detentori della Conference League e i Campioni d'Europa che ora si contendono lo scettro iridato. Psg-Chelsea si giocherà domenica 13 luglio 2025 alle ore 21 presso il MetLife Stadium di New York. FINALE MONDIALE CLUB 2025: COME ARRIVANO PSG E CHELSEA Il cammino degli inglesi nel torneo iridato è da ritenersi più che positivo. La squadra di Maresca ha esordito battendo il Los Angeles per 2-0, per poi perdere contro il Flamengo per 3-1. Nell'ultima giornata, il successo contro i tunisini dell'Esperance è servito per ottenere il secondo posto nel girone.

