Traffico Lazio del 12-07-2025 ore 09 | 30

Benvenuti a tutti gli automobilisti del Lazio: oggi, 12 luglio 2025 alle 09:30, la nostra analisi segnala un traffico intenso lungo le principali arterie, tra cui l’A1 e le vie verso le località balneari. Le strade sono particolarmente congestionate, ma grazie ai consigli di Luceverde Lazio, vi aiutiamo a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti costanti e suggerimenti utili per affrontare questa giornata movimentata.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso sia in direzione delle località balneari del Lazio sia a causa dei Transiti lungo le principali arterie del Vittorio ci riferiamo in particolare alla A1 Firenze Roma Napoli alla roma-l'aquila-teramo e alla Roma Civitavecchia decisamente trafficate naturalmente anche la Aurelia la Pontina è la via Flacca ad agevolare gli spostamenti contribuisce in questa giornata da bollino rosso il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete via Nazionale salgo naturalmente i casi autorizzati dalla legge con lo stop in vigore tra le 8 e le 16 domenica invece consueto fermo per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22 e ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso e parliamo di trasporto ferroviario per sé in questo fine settimana sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o a limitazioni dettagli sul luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it