Ho un occhio più piccolo dell’altro il naso storto le labbra strane Tutti hanno imperfezioni ma preferisco essere autentica che impeccabile | parla Pamela Anderson

“Il mio dilemma più grande è capire chi sono davvero nella vita reale, è stato il lavoro più difficile negli ultimi anni. Sin da piccola mi sono resa conto che avrei sempre interpretato dei ruoli, ma non che la recitazione avrebbe potutouna carriera. Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti dal Canada, poi Playboy, o quando mi sono sposata con Tommy Lee o qualunque altra cosa, ho sempre volutola migliore in quello che facevo”: cosìin una lunga intervista a Vanity Fair.L’attrice ha da poco pubblicato un libro di ricette per cucinare con le verdure, I Love You: Recipes From The Heart e precisa: “Non è un libro di cucina vegano. Non dico agli altri come mangiare (.). Ho così tante verdure nel mio giardino! Inscatolo, metto in salamoia e preparo salse, cercando solo modi interessanti per cucinare le verdure”.