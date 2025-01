Tpi.it - È morto Fausto Cogliati, autore e produttore musicale: aveva 66 anni. Il dolore di Eros Ramazzotti e Ultimo: “Già mi manchi”

66all’età di 66e vocal coach che ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana.Tra i primi a dare la notizia è stato il cantanteche sul suo profilo Instagram ha scritto: “Fratello, ti voglio bene, già micax. Ciao”.Ancheha ricordato con commozione la lunga collaborazione con il: “Insieme dal primo concerto al primo stadione mio ‘sai che ho i brividi?’ quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio”.“Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo S.Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto Faustelly (Come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove) Fai buon viaggio.