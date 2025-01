Ilrestodelcarlino.it - Disabile fuori dalla piazza. Oggi arriva la sentenza

Non le fu consentito di assistere a una serie di spettacoli organizzati indel Plebiscito, l’amministrazione comunale sotto accusa. Potrebbereladel Tribunale di Ancona in merito all’esposto presentato lo scorso novembre da Marta Migliosi, una ragazza anconetana con disabilità. Era stato proprio il Carlino l’estate scorsa a raccontare i vari step di una vicenda davvero kafkiana partita a inizio luglio quando l’amministrazione comunale non riuscì a trovare il modo per consentire alla Migliosi si seguire un evento in cartellone con l’Ulisse Fest, la rassegna organizzata da Lonely Planet. La carrozzina elettrica della Migliosi non riuscì ad accedere alla zona del palco, né direttamente, né tanto meno dal Museo della Città, visto che l’impianto di sollevazione del museo erauso.