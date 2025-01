Ilgiorno.it - Casa di comunità, ancora ritardi. Altri 15 mesi all’insegna dei cantieri

diall’ex Serbelloni, davanti un altro lungo anno di, ma c’è una data sul calendario: marzo 2026. È la data entro la quale saranno conclusi i lavori di messa in sicurezza della struttura, in corso dall’estate, e anche quelli di ristrutturazione e riqualificazione finanziati con oltre 11 milioni del Pnrr. L’ex nosocomio oggidiera stata chiuso all’improvviso a fine giugno e per tutta l’estate per la comparsa di alcune crepe quasi in concomitanza con l’avvio della maxi riqualificazione. Negli ultimihanno fatto rientro negli spazi non interessati ai lavori una serie di servizi.rimangono fuori sede e alcuni fuori città: "Non voglio dire che qualche disagio in questinon vi sia stato enon vi sia - così la direttrice di distretto Daniela Invernizzi -, ma le attività proseguono, sia quellein sede provvisoria, sia quelle che sono rientrate.