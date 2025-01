Quotidiano.net - Carenza autisti nel settore dei trasporti pubblici: le cause e le possibili soluzioni

Roma, 15 gennaio 2025 – Se in Italia mancano 10mila conducenti, gli altri Paesi europei non sono da meno: in Francia si cercano dai 9 ai 15 mila, in Germania 15mila e 11mila in Spagna. Occorre specificare anche l’aspetto riguardante l’età. Quella media, con una percentuale del 40%, è rappresentata da conducenti che hanno più di 55 anni, mentre meno del 3 per cento è sotto i 25 anni e solo il 16 per cento sono donne. Un altro dato preoccupante riguarda le aziende, il cui 82% non riesce a trovare conducenti per il trasporto pubblico. I fattori, alla base di questo calo di interesse verso la professione, sono diversi. Se in Germania, ad esempio, ciò dipende dal costo elevato della licenza, in Italia il problema riguarda gli stipendi bassi e i turni di lavoro pesanti. Un neoassunto guadagna all’incirca 1.