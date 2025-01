Lortica.it - Caos ferroviario ad Arezzo: ritardi, cancellazioni e guasti simultanei sulle linee locali

Leggi su Lortica.it

Una nuova giornata di disagi per i pendolari aretini. I treni tra Firenze e Roma subiscono gravi, con convogli che scompaiono eche complicano ulteriormente la situazione.Quella di oggi, 15 gennaio 2025, è stata un’altra giornata di disagi per i pendolari aretini, costretti a fronteggiare una serie di imprevisti lungo il trattoche collega la città con Firenze e Roma. Come accaduto ieri, duehanno creato una vera e propria odissea per chi dipende dai treni per raggiungere il lavoro o la scuola.Ihanno avuto inizio sin dalle prime ore del mattino, con segnalazioni arrivate attraverso i gruppi social dei pendolari. Un utente ha riportato: “Il Regionale 18742 è stato cancellato trae Montevarchi, con il treno che parte da Montevarchi in ritardo e si perde tra San Giovanni e Figline.