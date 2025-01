Spazionapoli.it - Calciomercato, voce pazzesca dall’Inghilterra: c’entra l’erede di Kvara

– Tante le voci di mercato che vedono come protagonista la SSC Napoli, a caccia del sostituto di Khvichatskhelia. Spunta il nome a sorpresa per la società partenopea.Sono ore dimolto delicate in casa Napoli, in virtù della partenza di Khvichatskhelia ormai a un passo. Nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio, è stato trovato l’accordo tra il Paris Saint Germain e il club del presidente Aurelio De Laurentiis, con quest’ultimo pronto a incassare una cifra di almeno settanta milioni di euro. Una notizia che sicuramente non fa piacere alla piazza azzurra, che quanto prima si attende novità per quanto riguarda il sostituto.Il nome più chiacchierato in queste ore è quello di Alejandro Garnacho, calciatore di proprietà del Manchester United che è stato indicat0 da Antonio Conte come prima scelta per sostituire il 77.