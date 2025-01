Ilgiorno.it - Bimba investita sulle strisce: il dirigente comunale chiede la messa alla prova. Il giudice: “Dovrà risarcire anche un ente per le vittime della strada”

Milano – Aveva investito unadi tre anni nel passegginopedonali, procurandole fortunatamsolo ferite lievi: ora Angelo Z.,di 63 anni, è stato condannato non solo amadre e bambino, maversare una somma a unche si occupatutela delle. È questo che ildi Milano ha deciso per il conducche lo scorso 17 dicembre aveva travolto un passeggino in piazza Durante, nel quartiere di Casoretto, per poi scappare senza prestare soccorso. L’uomo era stato individuato e arrestato dpolizia locale poche ore dopo. IlFranco Cantù Rajnoldi, quasi un mese fa, aveva convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per lesionili con omissione di soccorso. “Ero sotto stress psicologico per una crisi familiare, non mi sono accorto che avevo preso un passeggino, ho sentito solo un botto e ho avuto paura, faccio mea culpa”, aveva detto il sessantatreenne.