Australian Open 2025 | colpaccio Siegemund Zheng eliminata Vincono Sabalenka e Osaka

Leggi su Sportface.it

Il secondo turno del tabellona femminile degliregala il primo upset del torneo, con la tedesca Laurache elimina in due set la numero 5 al mondo, nonché finalista nella scorsa edizione a Melbourne, Qinwen. Ottima la partita giocata dall’esperta tennista tedesca, che si dimostra solida dal fondo approfittando del momento di forma evidentemente non positivo della cinese, che aveva dato segnali contrastanti già all’esordio contro la qualificata Todoni.IL TABELLONE FEMMINILEPartita sottotono per, troppo passiva nelle sue giocate ma soprattutto poco incisiva con il servizio (solo 56% di prime), un aspetto reso evidente dai due turni persi in maniera consecutiva nel tiebreak che ha deciso il primo set. Da canto suo, invece,, con grande intelligenza tattica, ha comandato sempre lo scambio proponendo diverse variazioni di gioco e facendo muovere molto l’avversaria sia da fondo che chiamandola a rete per poi passarla.