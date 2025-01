Oasport.it - Atletica, Valensin sui 400 al Giovannini. Doualla per una nuova fiammata, debutta Sito, Sioli per volare

Leggi su Oasport.it

Sono attesi grandi nomi del panorama italiano al Memorial Alessio, che andrà in scena sabato 18 gennaio al PalaCasati di Ancona in memoria del compianto giornalista punto di riferimento di Fidal. La tappa del World Indoor Tour (livello Challenger) sarà l’occasione per vedere in azione Elisasui 400 metri, dopo che domenica ha esordito sui 60 ostacoli: la Campionessa d’Europa Under 18 sui 200 metri si cimenterà una distanza per lei inedita in sala, ma all’aperto ha siglato il record italiano di categoria con il 52.23 siglato agli ultimi Mondiali juniores. La 18enne lombarda incrocerà Eloisa Coiro, Ilari Accame, Rebecca Borga, Alessandra Bonora, Virginia Troiani e la slovena Anita Horvat.Nel capoluogo marchigiano è annunciata anche Kelly, quindicenne lombarda che all’esordio tra le allieve ha riscritto i record italiani under 18 e under 20 dei 60 metri con 7.