Atalanta-Juventus 1-1, a Kalulu risponde Retegui

Lafanno 13. Tanti sono i pareggi dei bianconeri di Thiago Motta in campionato, così come i gol del bomber argentino dell’. L’ 1-1 in casa della Dea nel recupero della 19/a giornata vale però quasi quanto una vittoria. E si perché viste le condizioni con cui i bianconeri si sono presentati al Gewiss Stadium, senza mezza squadra tra cui l’unico centravanti Vlahovic, in molti avrebbero scommesso sul primo ko stagionale in campionato.E invece al termine di una partita bella e intensa, la Juve ha trovato per prima il gol cone nel finale ha sfiorato anche il colpaccio con Yildiz. Un punto che consente alla Juve di portarsi a -2 dal quarto posto occupato dalla Lazio e domani Motta potrebbe abbracciare già i primi due acquisti Kolo Muani e Alberto Costa. Per l’di Gasperini arriva invece il terzo pareggio di fila, che fa scivolare i nerazzurri a -4 dal Napoli capolista e potenzialmente a -6 dall’Inter che ha due gare da recuperare.