Arezzo città riferimento per le politiche dell'inclusione grazie alla Fondazione Arezzo Comunità

, 15 gennaio 2025 – Il Sindaco diAlessandro Ghinelli e la PresidenteLucia Tanti hanno incontrato a Roma il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Un colloquio di quasi un'ora che ha permesso di mettere al centro il lavoroquale strumento innovativo di welfare municipale, unico a livello nazionale. Un focus particolare è stato dedicato al progetto “STIL – Servizi Territoriali per l’Lavorativa” che nasce per valorizzare e migliorare lee le pratiche dilavorativae persone con disagio fisico e psichico. Messo a punto d, in collaborazione con ANDEL ASP (Agenzia Nazionale Disabilità/Lavoro), COOB consorzio di cooperative sociali di tipo B e con la partecipazione di un network del territorio aretino composto da Comune di, Ufficio Scolastico Territoriale diAzienda Usl Toscana sud est, Università degli Studi di Siena - sede di, ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, Organizzazioni del Terzo settore del territorio che si occupano di interventi educativi sulla disabilità e/o inserimento lavorativoe persone fragili/disabili, il progetto viene reso possibileal fondamentale sostegno economico su base triennale erogato daCR Firenze.