Alla Scala si decidono le gerarchie. Castro-Dallinga e tanti altri dubbi

Se finososta lein attacco erano chiare, contitolare in 16 delle 18 partite giocate in serie A, la sfida con la Roma potrebbe aver cambiato le carte in tavola: ora il ballottaggio tra l’argentino eo vero, anche perché l’olandese, che si è sbloccato a Torino, ha dato continuità realizzativa anche con i giallorossi. Secondo gol praticamente consecutivo, considerato che con il Verona, complice l’inferiorità numerica, era entrato nell’ultimo minuto dopo l’autorete del compagno. Si può rinunciare a un attaccante che sta trovando fiducia? Con Dominguez, Italiano non lo ha fatto, sfruttando la parabola di crescita del ragazzo classe 2003. Ma doveva pure fare i conti con infortuni e condizioni precarie di Orso e Ndoye. C’è unda recuperare sul piano mentale dopo l’errore dal dischetto a Torino e le lacrime seguite all’autogol col Verona.