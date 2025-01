Ilfattoquotidiano.it - Acab, la serie su Netflix: a distanza di 13 anni, la squadra di Marco Giallini continua a picchiare

Novembre 2024: sono ripresi gli scontri in Val di Susa. LaRoma è carica, dopo aver atteso a lungo chiusa nel furgone. Il clima è teso, i manifestanti pacifici urlano dietro il cancello, ma il problema sono gli antagonisti, dall’altra parte. È lì che gli agenti comandati dall’ispettore Pietro Fura (Fabrizio Nardi) vengono mandati. Danno il cambio alla Senigallia, guidata da quell’“infame” di Michele Nobili (Adriano Gini). Sassi, lacrimogeni, scudi, petardi, bombe carta. Un uomo gravemente ferito, ma “Roma non arretra”, semmai spranga, anche a scontri finiti.Mazinga (nei pdell’ispettore Ivano Valenti) è l’unico rimasto della vecchia, ma il tempo non lo ha reso saggio. Semmai, ancora più incazzato., da romanzo a film atv: sei puntate in onda sudal 15 gennaio.