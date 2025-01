Zonawrestling.net - WWE: Lince Dorado verso il ritorno in NXT?

A poche ore dall’acclamato debutto di Penta a Raw e dalle indiscrezioni secondo cui Backlash quest’anno si terrà in Messico, ecco che le strade della WWE e di un altro wrestler latinoamericano sembrano incrociarsi. Per la seconda volta. Infatti la Demand Lucha, federazione di lucha libre di Toronto, ha annunciato che, ex membro della Lucha House Party in WWE e attuale Lucha Premier Champion nella federazione, ha deciso di lasciare libera la cintura e di lasciare la compagnia.For immediate release.steps down as Demand Lucha Premier Champion; New Champion to be crowned! For tickets to all upcoming Demand Lucha events, please visit pic.twitter.com/kUTWvVSjft— Demand Lucha (@DemandLucha) January 14, 2025Questo il comunicato stampa pubblicato dalla compagnia:“Dopo aver analizzato attentamente il finale controdell’incontro trae Jack Cartwheel che fa parte del programma WWE ID, ndr a A Very Merry Lucha Christmas Show, il comitato della Demand Lucha e il Commissario hanno concordato una decisione significativa.