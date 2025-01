Tvzap.it - “Uomini e Donne”, colpo di scena su Michele e Veronica dopo l’addio: cos’è successo

News tv. "Uomini e Donne", colpo di scena su Michele e Veronica dopo l'addio: cos'è successo. La puntata di Uomini e Donne di ieri 13 Gennaio 2025 si è aperta con lo sbugiardamento finale di Michele Longobardi e la chiusura anticipata del suo trono. Maria De Filippi ha fatto intervenire telefonicamente nel corso della puntata Alessandra Fumagalli, la ragazza con cui il tronista ha intrattenuto una conoscenza virtuale. Ora, Veronica, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto una rivelazione inaspettata sul ragazzo. "Uomini e Donne", colpo di scena su Michele e Veronica dopo l'addio. Dopo la fine burrascosa del suo trono a Uomini e Donne, Michele Longobardi ha deciso di contattare le sue due corteggiatrici.