Agi.it - Treni: al Sud disagi a causa del maltempo, ritardi fino a 6 ore e cancellazioni in Calabria

Leggi su Agi.it

AGI - Ancora una mattinata disulla rete ferroviaria nazionale, con pesanti, adi un guasto sulla linea ad Alta Velocità tra Firenze e Roma e di danniti dasulla rete in, che hanno richiesto interventi tecnici. I nuoviper l'utenza arrivano dopo quelli registrati ieri mattina sulla tratta Alta Velocità Roma-Napoli e quelli avvenuti sabato nel nodo di Milano, che ha avuto ripercussioni per buona parte della giornata. E scatenano una nuova polemica politica. La circolazione resta ancora sospesa tra San Lucido e Paola per danniti dal, dove prosegue l'intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Mentre è in graduale ripresa tra Paola e Diamante. IAlta Velocità, Intercity e Regionali possono registraree subiree limitazioni di percorso.