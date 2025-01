Quifinanza.it - Tassi, bonus e detrazioni sul mutuo prima casa 2025

La legge di Bilancioha rinnovato e prorogato il Fondo di garanzia per la. Grazie all’estensione della durata del fondo e all’introduzione di nuove categorie prioritarie, il governo intende supportare ancora di più le famiglie e i giovani nell’acquisto della loroabitazione.Quali sono i principali cambiamenti previsti nel? Sicuramente i benefici per le famiglie numerose e i nuovi criteri per ottenere la garanzia statale.Fondo di garanzia per la: nuove dateUna delle principali novità riguarda il Fondo di garanzia per la, che offre una garanzia statale per i mutui fino all’80% della quota capitale. La legge di Bilancioha prorogato al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la garanzia massima a favore delle “categorie prioritarie”:giovani coppie;nuclei monogenitoriali con figli minori;conduttori di alloggi IACP;giovani sotto i 36 anni con ISEE non superiore a 40mila euro annuiAttenzione alla priorità del Fondo di garanzia: con il comma 115, la Legge di Bilanciostabilisce che la garanzia per i mutui sarà esclusivamente riconosciuta (e non più prioritariamente) alle categorie elencate.