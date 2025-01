Lanazione.it - Stopponi argento a Cesenatico: collegiale, nazionale e torneo, poi l’infortunio

Arezzo, 14 gennaio 2025 –, poiIl nuovo anno si apre con la convocazione dell’atleta aretino aldelle squadre nazionali Under20 e Senior. Dal due di gennaio all’undici asi sono ritrovati i migliori atleti italiani convocati dal Direttore Tecnico per un allenamento intensivo per l’inizio delle attività programmate. Dopo una settimana di allenamento, in programma il IIIinterAntonio Pasi. L’aretino gareggia nella categoria 60 kg. Francesco vince il primo incontro con il fiorentino Gori per atterramento (9-2). Nonostante la vittoria, nell’azione conclusiva, l’aretino si infortuna alla spalla. Il dolore lo blocca non potendo proseguire gli incontri. A fine gararisulterà secondo classificato.