Sport.quotidiano.net - Spezia frenato dagli errori. L’attacco sbaglia troppo. Grave amnesia in difesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Luca D’Angelo ha ragione. Innanzitutto quando dice che è inutile guardare chi sta davanti in classifica. Vero, perché loha sopra di sé due squadre importanti, nate (o comunque evolute) per salire di categoria. Infruttuoso cercare di mantenere un ritmo impossibile, con un divario che potrebbe solo dilatarsi, sprecando energie mentali utili nella probabile coda dei playoff. L’allenatore ha ragione anche quando volge lo sguardo a chi sta dietro. Attualmente loha 12 punti di vantaggio sulla prima squadra fuori dai playoff, superfluo quindi giocare avvertendo il fiato sul collo. Peggio ancora pensare o soltanto immaginare che le congiunzioni delle sfide incrociate, continuino a mantenere alto il gap con la quarta classificata, consentendo così di salire, da terza, direttamente in Serie A.