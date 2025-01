Liberoquotidiano.it - Space X: interrogazione Calenda a Tajani su ruolo Stroppa

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Si chiede di sapere se sia vero e in che termini che Andrea'dà una mano', come egli afferma, nei rapporti bilaterali Italia-Usa; in tal caso su che base eserciti questo mandato istituzionalmente informale, ma politicamente riconosciuto dal Governo italiano, anche su dossier particolarmente delicati per la sicurezza nazionale". Si legge nell'presentata da Carloal ministro degli Esteri, Antonio. Si chieder inoltre "se il Ministro non ravvisi l'opportunità di riservare i rapporti politici e istituzionali con i rappresentanti di uno Stato estero unicamente a rappresentanti delle nostre istituzioni nazionali da alcuni mesi Andrea, che viene genericamente qualificato come 'referente di Elon Musk in Italia', interviene ripetutamente nel dibattito pubblico nazionale nella duplice veste di ambasciatore degli interessi italiani presso la nuova amministrazione Usa e di rappresentante degli interessi economici di Musk nel nostro Paese".