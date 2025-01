Lopinionista.it - Silvia Salemi, esce “23 ore – limited edition” in vinile bianco edizione limitata

foto di Sara GalimbertiROMA – Il 24 gennaio“23 ore –”, ildicontenente 10 canzoni estratte dall’omonima raccolta disponibile in digitale, tra cui gli ultimi singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno” e “Animali notturni” e “A casa di Luca”, canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo. Dal 13 gennaio il“23 ORE –” (prodotto da Dischi dei Sognatori e Noise Symphony srls) è disponibile in pre-order.Ispirandosi alle “Occasioni” di Eugenio Montale, il titolo scelto daper la sua raccolta, “23 ORE”, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato.