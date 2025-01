Ilrestodelcarlino.it - Si insegna ad assistere le persone a domicilio

Lavorare come assistente familiare, saper comunicare nel lavoro di cura, definire e programmare con precisione la dieta, i pasti e la gestione dei rischi sanitari. Sono solo alcune delle nozioni che si potranno apprendere e approfondire iscrivendosi al corso per assistenti familiari che, a partire da mercoledì 12 febbraio, l’Azienda pubblica di servizi alla persona del distretto di Cesena/Valle Savio, in qualità di gestore dei percorsi formativi per l’Unione Valle del Savio, in collaborazione con Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna, proporrà nei locali di piazza Paolini 90 a Cesena. Si tratta di un corso di formazione sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari e alleche sono interessate ad apprendere conoscenze e consapevolezza sui vari aspetti del lavoro di assistenza a