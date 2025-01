Lapresse.it - Regione Marche, ricostruzione del ponte Garibaldi di Senigallia al via

“Per ladeltutto è pronto per l’avvio dei lavori”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, questa mattina, durante la seduta del Consiglio regionale, in risposta un’interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto. Aguzzi, sulla base di una relazione presentata dal vice commissario delegato per gli eventi meteorologici del settembre 2022, Stefano Babini, ha ribadito che “le procedure per la realizzazione delpossono dirsi pressoché concluse e, di conseguenza, imminenti i lavori”. Aguzzi ha ricordato che il percorso del progetto in questione è stato lungo e complicato, avendo incontrato numerosi ostacoli.Le possibilità di intervento “Sono state valutate diverse ipotesi per la realizzazione del– ha detto Aguzzi – con strutture di tipo differente e posizionamento diverso rispetto a quella del precedente manufatto ma alla fine si è convenuto, d’intesa con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e dopo tutti gli accertamenti necessari da parte dell’Anas, soggetto attuatore dell’opera, che per poter realizzare una norma, è necessario che l’impalcato sia rialzato di un metro e mezzo rispetto al livello di massima piena, che in quella situazione coincide con il bordo superiore dei muri che contengono il fiume.