Quotidiano.net - Quattro mondi di Herno per un guardaroba funzionale e sofisticato

Leggi su Quotidiano.net

Ci sonodistinti a raccontare la nuova collezione diper l’inverno prossimo. ’Origin’, contraddistinta da capi essenziali del Dna di, adatti a più occasioni e che rimangono sempre eleganti e funzionali; ’Exellence’, dedicata a chi ricerca il massimo del lusso e della qualità, con capi sartoriali realizzati con materiali pregiati e una manifattura artigianale che valorizza i dettagli; ’Contemporary’ per chi ama seguire le tendenze combinando sofisticatezza e innovazione e ’Functional Wardrobe’, pensata per chi cerca soluzioni performanti senza rinunciare all’estetica.visioni complementari, sintesi perfetta di tradizione e innovazione, funzionalità e lusso. Ogni capo è il risultato di un’accurata selezione dei materiali, che spaziano dai tessuti più leggeri, pensati per il clima autunnale, ai più pesanti, ideali per l’inverno rigido.