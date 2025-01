Gamerbrain.net - Palworld: Dove trovare i Doppi Stivali con Scatto Aereo

Leggi su Gamerbrain.net

conin, sono un accessorio indispensabile in grado di migliorare significativamente la manovrabilità, permettendo di eseguire due scatti aerei consecutivi. Ideali per schivare attacchi nemici e superare ostacoli, sono essenziali per affrontare le sfide più impegnative del gioco.Forse potrebbe interessarti anche Come sbloccare la cassa avanzataCome Sbloccare iconSconfiggi il Boss della Torre del Fiore LunarePosizione: Isola di Sakurajima.Questo è un requisito indispensabile per proseguire.Raggiungi il Livello 54Solo al raggiungimento del livello 54 si sbloccherà il progetto necessario per la loro creazione.Accumula 3 Punti Tecnologia AnticaPuoi ottenerli completando per la prima volta le seguenti attività:Sconfiggere o catturare Boss Alpha.