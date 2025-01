Lanazione.it - Nasce centro commerciale naturale Manifattura Tabacchi Cascine

Firenze, 14 gennaio 2025 -ile del Parco delle' all'interno della exdi Firenze con 12 imprese commerciali. La nuova aggregazione, spiega una nota, è costituita con la collaborazione tecnica di Confesercenti Firenze. Oggi c'è stato un primo incontro "conoscitivo" tra il presidente Filippo Pini e l'assessore comunale Jacopo Vicini. "E' stata un'occasione molto importante per rendere partecipe il Comune di Firenze della nostra realtà e di quello che vorremmo fare, con una serie di iniziative volte a valorizzare la nostra presenza all'interno di un microcosmo, quello di, in grande evoluzione e crescita - ha affermato Pini - Vorremmo anche provare ad interagire con le altre realtà economiche ed imprenditoriali del Parco, per vedere se, tutti assieme possiamo programmare eventi ed iniziative di richiamo e coinvolgimento della città".