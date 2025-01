Quotidiano.net - MM6, debutto a Pitti con una collezione che fa battere i cuori

È la ’costola’ forse più democratica del Gruppo OTB (Only The Brave) di Renzo Rosso, perché lancia collezioni ribelli nel senso vero dell’estetica di moda, sempre capaci di suscitare desideri a chi concepisce lo stile come un attributo intellettuale, un ’passaporto’ di chic oltre le banalità. Parliamo del brand MM6 Maison Margiela che arriva aUomo per una sfilata maschile disegnata in esclusiva per il salone fiorentino, realizzata apposta per fare da satellite ispirante alla fiera. Fondata nel 1997 da Martin Margiela che ha poi ceduto la sua prima linea Maison Margiela e poi MM6 a Renzo Rosso nel 2002, ultima creazione di una mente votata alla moda d’avanguardia lasciando nella nostalgia il suo ’popolo’ di fans devoti dal suo distacco definitivo dal fashion 2014. Da allora Margiela non si è fatto più vedere ma la sua presenza nell’universo della creatività resta importante e potente così come l’eredita che ha lasciato ai due marchi sopravvissuti dopo la sua uscita di scena.