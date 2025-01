Laprimapagina.it - Maxi incendi a Los Angeles: serviranno decine di miliardi per la ricostruzione

Uno degliche stanno devastando Los, il rogo di Hurst, potrebbe essere stato scatenato da un guasto elettrico. Secondo Edison International, una linea elettrica abbattuta e un malfunzionamento in una torre sono stati rilevati poco prima dell’inizio dell’o. Un’altra ipotesi è la “reignizione” di un rogo provocato dai fuochi d’artificio esplosi la notte di Capodanno, che sarebbe stato ravvivato da siccità e venti caldi. Le immagini satellitari sembrano confermare questa teoria. Polizia, vigili del fuoco e FBI stanno proseguendo le indagini per accertare le cause degli altriche stanno devastando Los.Il bilancio delle vittime e dei danniIl bilancio è tragico e provvisorio: 24 morti accertati e 26 persone ancora disperse. Più di 12.000 edifici sono stati distrutti, con migliaia di sfollati.