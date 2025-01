Biccy.it - Luca Calvani nella notte svela cos’è successo sotto le coperte

Da più di un mesecasa del Grande Fratello volano frecciatine, insinuazioni e ci sono sussurri su qualcosa cheavrebbe fatto nel letto di Jessica Morlacchi. La settimana scorsa Tommaso Franchi ha mosso delle accuse abbastanza forti e precise e ha dichiarato che l’attore toscano si sarebbe “divertito” nel letto di Jessica.Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello, la Morlacchi ha avuto un confronto con il suo ex amico e nel bel mezzo della discussione ha tirato fuori lo Scottex gate: “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. E poi i pezzi di scottex tra i letti.“.ha preso la parola ed ha ammesso tutto: “Io ora faccio un suicidi0 artistico e ammetto tutto.