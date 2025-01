Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: tanti azzurri qualificati in finale, si parte alle 18:30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:15 Diamo uno sguardo anche alla top 10 di specialità femminile1 9305427 MIKI Tsubaki JPN 2003 80 100 100 2802 9055032 PAYER Sabine AUT 1992 100 45 45 1903 1004920 RIEGLER Claudia AUT 1973 45 80 40 1654 9405023 DEKKER Michelle NED 1996 29 40 80 1495 9515082 ZOGG Julie SUI 1992 60 60 13 1336 9515212 BAETSCHI Flurina Neva SUI 2003 18 50 60 1287 9295154 CORATTI Jasmin ITA 2001 36 36 36 1088 9205058 HOFMEISTER Ram. GER 1996 26 29 26 819 9435005 KROL-WALAS Aleksandra POL 1990 32 24 22 7810 9535569 PFLUM Iris USA 2003 20 32 15 6718:13 Questa, invece, la top 10 overall1 9290227 BAGOZZA Daniele ITA 1995 158 190 3482 9560053 MASTNAK Tim SLO 1991 219 109 3283 9290200 BORMOLINI Maurizio ITA 1994 166 129 2954 1054984 KARL Benjamin AUT 1985 101 161 2625 9050238 AUNER Arvid AUT 1997 74 174 2486 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 1980 122 124 2467 9290281 MESSNER Gabriel ITA 1997 41 190 2318 9050217 OBMANN Fabian AUT 1996 132 93 2259 1094969 YANKOV Radoslav BUL 1990 176 48 22410 9320014 KIM Sangkyum KOR 1989 194 25 21911 9290107 CORATTI Edwin ITA 1991 191 20 21118:11 Quella di oggi sarà una prova di fondamentale importanza per l’Italia che, come sappiamo, lotta per la sfera di cristallo.