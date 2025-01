Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 7-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: fioccano i break a ripetizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Allucinante. Prima non chiude il primo smash, poi spara malamente in corridoio il secondo. Un errore pesantissimo.40-Acolpisce male di diritto, palla a mezza rete.40-40 Battuta esterna vincente del ligure.30-40 Lungo un rovescio interlocutorio del n.39.30-30 Diritto incisivo e smash di.15-30attacca di diritto, largo il passante di rovescio del toscano.0-30 Risposta aggressiva di rovescio di, che poi ha bisogno di ben 3 smash per chiudere il punto.0-15 E si parte con un errore di diritto di. Ildi vantaggio non dà nessuna garanzia in questo match.1-3 Ennesimoscatenato in difesa, in rete il rovescio di. 14°della partita.40-A Ancora una risposta aggressiva, lungo il rovescio del n.