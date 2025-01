Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 3-6, 5-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’argentino si prende il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08siun set in cui ha annullato un set point sul 4-5: rimpianti per Flavio che rispetto al secondo set aveva ritrovato brillantezza.7-5 SETannulla un set point e siilparziale.40-30 Lascia andare il braccio.40-15 Risponde profondo.40-0 Ace del.30-0 Che brutto errore didopo aver comandato lo scambio.15-0 Sbaglia la risposta.6-5 BREAK. Alla quarta chance arriva il break:serve per vincere il.40-A Largo il dritto di.40-40 Fuori di un soffio il dritto lungolinea di.A-40 Nono ace per!40-40 DRITTO A SVENTAGLIO FENOMENALE! Recupera da 0-40, con grande coraggio.30-40 ACE!15-40 Sempre in spintain questo scambio specie con il dritto.