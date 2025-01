Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ancora in grande spinta col drittonel primo punto al servizio di.1-0, punge di dritto Matteo e chiude il game.40-15 Prima esterna vincente di.30-15 Subito uno scambio molto bello!prende il comando dello scambio con dritto e poi rovescio, ma arriva il passante proprio di rovescio a una mano diche passa il britannico a rete in lungolinea!15-15 Prima esterna, ma dritto lungolinea in rete di.15-0 Comincia immediatamente con l’ace.01:11 Primo a servire è.01:09 In fase di conclusione il riscaldamento, si sta per iniziare!01:06 Inizia il palleggio di riscaldamento.01:04 Rntrano in campo, molto ben accolti dal pubblico di Melbourne.