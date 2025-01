Le sfide dell’artigianato orafo napoletano Enrico De Laurentiis | Puntiamo su formazione e digitale

Leggi su Ildenaro.it

Sta per avere inizio il primo evento del nuovo anno collegato al mondoe della gioielleria, che si terrà a Vicenza dal 17 al 21 gennaio. Vicenzaoro January 2025 è, infatti, la manifestazione che pone al centro dell’attenzione internazionale l’industria del lusso, vera eccellenza del nostro “Made in Italy”. In particolare, il tema di quest’anno della convention è “Crafting the Future” e mira a ridefinire il futuro della gioielleria, valorizzando le nuove generazioni e promuovendo un dialogo intergenerazionale che coniuga tradizione e innovazione.Il settore-argentiero-gioielliero è da sempre uno dei principali comparti manifatturieri del nostro Paese, nonché tra i più export-oriented, con una propensione pari ad oltre l’85% del fatturato.Nel solo periodo gennaio-settembre del 2024 il settoreitaliano ha realizzato 9,8 miliardi di euro di esportazioni, valore che supera anche il dato complessivo annuale realizzato nel 2023 pari a 9,2 miliardi di euro.