Lanazione.it - "La nostra proposta di conversione andava nella direzione giusta"

Leggi su Lanazione.it

Non solo critiche e perplessità, ma anche proposte. I Paladini Apuoversiliesi, dopo aver analizzato il progetto di prolungamento della banchina Taliercio e il nuovo Piano regolatore portuale, si sono sempre più convinti che la lorodidel porto di Carrara, presentata nel 2018,, sia per il mercato che per l’economia locale e l’ambiente. "Il mercato di nicchia del lusso va benissimo – rileva l’associazione –. Ed è un mercato ideale, considerate le sue dimensioni, per il porto di Carrara. E’ su questo che si sarebbe dovuto, e si dovrebbe, puntare, con il potenziamento della parte turistica. Nel 2018 avevamo presentato unadi, per noi abbozzata dal socio Tiziano Lera, architetto, urbanista e artista, spostando i due fattori: da porto commerciale con spazio ridotto per il turistico, com’è ora, a porto turistico, con spazio ridotto per il commerciale.